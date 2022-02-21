2022/02/21 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، بيانا بشأن مقطع فيديو متداول للص أثناء سرقة فتاة بالقاهرة و"سحلها" بطول الشارع

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