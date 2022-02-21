2022/02/21 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن وزير النفط احسان عبدالجبار، اليوم الاثنين، عن تحقيق تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرا الى ان الانتقال الى الطاقة النظيفة تتطلب عقوداً من الزمن.

وقال عبدالجبار في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC2022) بالسعودية، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "العراق قد وضع استراتجية للاعوام 2020-2030، تهدف الى التقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات انتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الاخرى"، مبينا "اننا حققنا خطوات مهمة في هذا الاطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة".

واضاف اسماعيل ان "الانتقال الى الطاقة النظيفة تتطلب عقوداً من الزمن"، مشيراً الى ان "العراق قد استثمر (3) مليارات دولار في مشاريع استثمار الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبريات الشركات العالمية، ورسالتنا واضحة الى جميع شركائنا، مفادها ان الانتقال الى الطاقة النظيفة هي من اولويات العراق، من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لانجاح عملية التحول الى الطاقة النظيفة".

وبشأن السوق النفطية، اكد ان "مصلحة مجموعة اوبك + (OPEC plus) تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق اهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها"، موضحا ان "اي تغيير في اتفاق المجموعة قد يُلقي بظلاله على هذا السوق".

وافتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول اعماله في الرياض، بمشاركة وزراء النفط في العراق ، والسعودية ومصر والبحرين والامارات والكويت، وناقش قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم خلال المؤتمر الرؤى المشتركة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة العالمي من خلال دعم مشاريع الطاقة المستدامة.

كما يشارك في المؤتمر خبراء ومهتمون بمجال الطاقة من 70 دولة حول العالم، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث سيشتمل على 107 جلسة تقنية يقدم فيها أكثر من 800 ورقة بحثية علمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن تحقيق تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن تحقيق تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).