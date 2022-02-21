نادي الكرخ يعلن عن مدربه الجديد

2022/02/21 | 16:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الكرخ الرياضي، عن مدرب فريقه الكروي الجديد للموسم الحالي.وذكرت الهيئة الإدارية للنادي في بيان تلقته وكالة / المعلومة/ إن “ادارة نادي الكرخ تعلن تسمية مدرب الفريق السابق احمد عبد الجبار لقيادة فريقها الكروي خلفا للمستقيل حسن احمد”.وتابعت أن “اختيار عبد الجبار جاء لمعرفته المسبقة بإمكانيات اللاعبين وتدارك موقف الفريق […]

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