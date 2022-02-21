توصيات من لجنة إدراة النفايات بشأن إنشاء مواقع الطمر الصحي

2022/02/21 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت اللجنة العليا لإدارة النفايات، اليوم الاثنين، عدداً من التوصيات بشأن إنشاء مواقع الطمر الصحي.وذكر بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء،، أنه “تضمنت التوصيات، تأليف لحنة فرعية تتولى إعداد مسودة مشروع قانون إدارة النفايات، على أن تستعين بمن تراه ملائماً ومفيداً لصالح العمل، وعلى أن تضم اللجنة في عضويتها أشخاصاً أم مؤسسات […]

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