نَبْشٌ في الذّاكرة - الطاهر المعز

2022/02/21 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز أخبار وتعليقات:جمع وتقديم - الطاهر المعز ليس المهم ان يموت الانسان قبل ان يحقق فكرته النبيلة، بل المهم ان يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل ان يموت.



غسّان كنفاني 1936 - 19721المغرب - في ذكرى احتجاجات 20 شباط/فبراير 2011انطلقت الحركة في خضم انتفاضات تونس ثم مصر، سنة 2011، وجمعت شبابًا غير منتمين سياسيا، قبل أن تصبح إطارًا يجمع عددًا من التيارات الفكرية والسياسية المنتوعة، جمع ......





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