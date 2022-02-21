2022/02/21 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز أخبار وتعليقات:جمع وتقديم - الطاهر المعز ليس المهم ان يموت الانسان قبل ان يحقق فكرته النبيلة، بل المهم ان يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل ان يموت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نَبْشٌ في الذّاكرة - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#الطاهر_المعز أخبار وتعليقات:جمع وتقديم - الطاهر المعز ليس المهم ان يموت الانسان قبل ان يحقق فكرته النبيلة، بل المهم ان يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل ان يموت.
غسّان كنفاني 1936 - 19721المغرب - في ذكرى احتجاجات 20 شباط/فبراير 2011انطلقت الحركة في خضم انتفاضات تونس ثم مصر، سنة 2011، وجمعت شبابًا غير منتمين سياسيا، قبل أن تصبح إطارًا يجمع عددًا من التيارات الفكرية والسياسية المنتوعة، جمع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نَبْشٌ في الذّاكرة - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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