الاتحاد الكردستاني: لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك مهما كانت الشروط

2022/02/21 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الاثنين، أن منصب محافظ كركوك هو من حصة الاتحاد الوطن ولن يتنازل عنه.وقال يزيدي لوكالة / المعلومة /، إن “المنصب للاتحاد الوطني حصرا وهذا الأمر محسوم ولا جدال فيه، وجرى الاتفاق عليه قبل تشكيل حكومة إقليم كردستان الحالية”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد الاستحواذ […]

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