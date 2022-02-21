العنكوشي يثير الجدل مجدداً بسبب قميص شباب الديوانية (صورة)

2022/02/21 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثار قميص فريق الشباب بنادي الديوانية، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الديوانية عن قميص فريق الشباب في الموسم الحالي، حيث ظهرت على القميص عبارة “عدنا العنكوشي” في إشارة إلى اسم رئيس النادي حسين العنكوشي ليثير الجدل مجدداً في الشارع العراقي.ويعد العنكوشي من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في […]

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