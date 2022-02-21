مصر تتصدّر..إليكم ترتيب الدول العربية بحسب عدد جرعات لقاح كورونا

2022/02/21 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، الذي يدخل عامه الثاني، تستمر جهود توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.تعرف إلى ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح فيروس كورونا.

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