وزير النفط: حققنا تطورات مهمة في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة

2022/02/21 | 16:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، الاثنين، ان مصلحة مجموعة اوبك + (OPEC plus) تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق اهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها ، موضحاً ان اي تغيير في اتفاق المجموعة قد يُلقي بظلاله على هذا السوق.

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وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، انه "خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC المقام في المملكة العربية السعودية، قال وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، إن العراق قد وضع استراتجية للاعوام 2020-2030، تهدف الى التقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة الكهربائية، والعمل على زيادة معدلات انتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الاخرى ،وقد حقننا خطوات مهمة في هذا الاطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة".

واضاف اسماعيل، ان "الانتقال الى الطاقة النظيفة تتطلب عقوداً من الزمن، مشيراً الى ان العراق قد استثمر (3) مليارات دولار في مشاريع استثمار الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبريات الشركات العالمية، ، ورسالتنا واضحة الى جميع شركائنا، مفادها ان الانتقال الى الطاقة النظيفة هي من اولويات العراق، من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لانجاح عملية التحول الى الطاقة النظيفة".

واشار البيان ان "المؤتمر الدولي لتقنية البترول كان قد افتتح اعماله في الرياض، بمشاركة وزراء النفط في العراق ، والسعودية ومصر والبحرين والامارات والكويت، وناقش قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم خلال المؤتمر الرؤى المشتركة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة العالمي من خلال دعم مشاريع الطاقة المستدامة".

ويشارك في المؤتمر، بحسب البيان "خبراء ومهتمون بمجال الطاقة من 70 دولة حول العالم، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث سيشتمل على 107 جلسة تقنية يقدم فيها أكثر من 800 ورقة بحثية علمية".

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