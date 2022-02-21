العراق.. تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة

2022/02/21 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النفط احسان عبدالجبار ،اليوم الاثنين، ان العراق قد وضع استراتجية للاعوام 2020-2030، تهدف الى التقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة الكهربائية.

وقال عبدالجبار في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC2022) بالسعودية أنه حققنا تقدم واضح في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرا الى ان الانتقال الى الطاقة النظيفة تتطلب عقوداً من الزمن.

واضاف ” سنعمل على زيادة معدلات انتاج الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الاخرى”، مبينا “اننا حققنا خطوات مهمة في هذا الاطار من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رصينة”.

واشار الوزير ان “الانتقال الى الطاقة النظيفة تتطلب عقوداً من الزمن”، مشيراً الى ان “العراق قد استثمر (3) مليارات دولار في مشاريع استثمار الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبريات الشركات العالمية، ورسالتنا واضحة الى جميع شركائنا، مفادها ان الانتقال الى الطاقة النظيفة هي من اولويات العراق، من خلال توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لانجاح عملية التحول الى الطاقة النظيفة”.

وبشأن السوق النفطية، اكد ان “مصلحة مجموعة اوبك + (OPEC plus) تقتضي التوافق على صيغة اتفاق يحقق اهدافها في الحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرارها”، موضحا ان “اي تغيير في اتفاق المجموعة قد يُلقي بظلاله على هذا السوق”.

وشارك في المؤتمر خبراء ومهتمون بمجال الطاقة من 70 دولة حول العالم، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث سيشتمل على 107 جلسة تقنية يقدم فيها أكثر من 800 ورقة بحثية علمية.

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