التزام أوبك+ بالتخفيضات ارتفع إلى 129% خلال يناير

2022/02/21 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر من أوبك+ إن التزام مجموعة المنتجين بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 129 بالمئة في يناير، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء ما زالوا يجدون صعوبة في زيادة إنتاجهم.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 122 بالمئة في ديسمبر، و117 بالمئة في نوفمبر.

ووفقا لرويترز قال المصدر إن التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ 133 في المائة في يناير، فيما حقق المنتجون من خارج أوبك التزاما 123 في المائة.

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