الاطار التنسيقي ينجح بضم عددًا من المستقلين والاعلان الرسمي خلال اليومين المقبلين

2022/02/21 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي اليوم الاثنين، بحدوث زيادة جديدة في عدد نواب الاطار التنسيقي، فيما بين ان الاعلان سيكون خلال اليومين المقبلين.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” ان “قوى الاطار التنسيقي تمكنت من جمع (94) نائباً بعد ضم عدد من النواب المستقلين تحت عنوان الاطار، من خلال حراك وحوار اجراه قادة الاطار […]

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