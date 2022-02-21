2022/02/21 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uSZ-xnijsOg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملفات عدة ضد وزير المالية. وترجيحات باحالتها للقضاء د غالب الدعمي / استاذ الاعلام في جامعة اهل البيت) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملفات عدة ضد وزير المالية. وترجيحات باحالتها للقضاء د غالب الدعمي / استاذ الاعلام في جامعة اهل البيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).