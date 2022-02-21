"رمسيس 22".. مصر وفرنسا تتبادلان الخبرات القتالية في المتوسط

2022/02/21 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري مصر وفرنسا تدريبا عسكريا مشتركا يضم عناصر من القوات الجوية والبحرية في البلدين، ويستمر لعدة أيام في مصر، بحسب بيان صادر عن الجيش المصري، الاثنين.

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