محترف الشرطة السابق يترك كرة القدم ويتجه إلى الغناء

2022/02/21 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صُدم جمهور نادي الشرطة الرياضي، بصورة حديثة لمحترف الفريق السابق الكاميروني جان ميشيل لاند.وظهر لاند وهو يغني في أحد النوادي الليلية في الكاميرون، حيث قرر اللاعب ترك لعب كرة القدم والتوجه إلى الغناء.ومثل لاند فريق الشرطة العراقي في موسم 2012-2013 وسجل 6 أهداف أبرزها في شباك القوة الجوية.ويبلغ لاند من […]

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