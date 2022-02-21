الزاملي: لن نسمح لمافيات الأراضي بالاستيلاء على أي عقار

2022/02/21 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، عن إعادة

أكثر من 120 عقاراً مغتصباً من أبناء

الأقليات، فيما شدد على عدم السماح

لمافيات الاراضي بالاستيلاء على اي

عقار مستقبلاً.

وقال

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