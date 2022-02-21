اليك ابرز شركات الطيران العالمية التي عاودت المرور في الاجواء العراقية (شاهد الاجواء لحظة بلحظة)

2022/02/21 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة

الجوية، اليوم الاثنين، عن ابرز شركات

الطيران العالمية التي عاودت المرور في

الاجواء العراقية.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم

الزيادي في بيان تلقته وكالة نون

الخبر

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