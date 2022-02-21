الصحة تسجل أكثر من 2070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/02/21 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 2.29 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 21 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 2074 إصابة جديدة، و18 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 3815 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.0%.

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