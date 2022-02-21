الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا

2022/02/21 | 16:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم 20 شباط 2022.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 2074 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3815 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 18 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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