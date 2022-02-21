السعودية.. محاكمة شاب استوقف فتاة وصفعها بسبب قيادتها

2022/02/21 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت النيابة في السعودية شابا إلى المحاكمة بتهمة صفع فتاة، على أحد الطرق في مدينة جازان بجنوب المملكة، بعد مطاردة بين سيارتيهما.

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