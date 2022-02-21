قبل مواجهة رينجرز الاسكتلندي.. هالاند يعود الى تدريبات دورتموند

2022/02/21 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع عاد اللاعب النروجي إرلينغ هالاند، اليوم الاثنين، الى تدريبات صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بعد أن تعرض لإصابة عضلية.وتلقى بوروسيا دورتموند الألماني نبأ سارا بتعافي هدافه من الإصابة العضلية وعودته إلى تدريبات الفريق الرديف دون أي مضاعفات، قبل ثلاثة أيام على مواجهة رينجرز الاسكتلندي في إياب دور الملحق من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).وكان دورتموند سقط سقوطا كبيرا أمام ضيفه الاسكتلندي 2-4 في مباراة الذهاب على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وبالتالي تنتظره مباراة صعبة إيابا، بحثاً عن التأهل إلى دور الـ16.ولا شك بأن عودة هالاند للمشاركة رسميا في مباريات فريقه ستعطي دفعة معنوية هائلة بعد تلك التي تلقاها الفريق لدى اكتساحه بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة في الدوري الألماني الأحد.ويعيش دورتموند موسما غريبا بحسب الصحف المحلية التي تعتبر بأن الفريق يحقق نتائج رائعة ثم سيئة للغاية من دون أي سبب، وهذا ما حصل بالفعل في الأسبوعين الأخيرين، فقد سقط على ملعبه أمام باير ليفركوزن 1-5 في بوندسليغا، ثم تغلب على هرتا برلين 3-صفر خارج ملعبه في الدوري أيضا قبل ان يسقط أمام رينجرز 2-4 في يوروبا ليغ، ثم يفوز على مونشنغلادباخ 6-صفر.وأدى هذا التذبذب في المستوى الى خروج الفريق من مسابقة كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثانية، وقد يكلفه الخروج من يوروبا ليغ الخميس المقبل ايضا.ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري المحلي متخلفا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

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