2022/02/21 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / أربيل..
كشف مصدر سياسي، الاثنين، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضب بصورة كبيرة من أداء التحالف الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي.
وقال المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “بارزاني وقادة الحزب الديمقراطي يعتقدون بأن التحالف الثلاثي لا يمتلك التأثير على المشهد السياسي في البلاد، ولم يقف مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: بارزاني غاضب من أداء التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مصدر سياسي، الاثنين، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضب بصورة كبيرة من أداء التحالف الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي.
وقال المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “بارزاني وقادة الحزب الديمقراطي يعتقدون بأن التحالف الثلاثي لا يمتلك التأثير على المشهد السياسي في البلاد، ولم يقف مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: بارزاني غاضب من أداء التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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