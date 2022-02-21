مصدر: بارزاني غاضب من أداء التحالف الثلاثي

2022/02/21 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / أربيل..كشف مصدر سياسي، الاثنين، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضب بصورة كبيرة من أداء التحالف الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي.وقال المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “بارزاني وقادة الحزب الديمقراطي يعتقدون بأن التحالف الثلاثي لا يمتلك التأثير على المشهد السياسي في البلاد، ولم يقف مع […]

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