حوار مع فيروس كوفيد 19 ... قصيدة - منى حلمي

2022/02/21 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -----------------حوار مع فيروس كوفيد 19 ---------------------- سألنى الفيروس كوفيد 19 مندهشا :" وترفضين أخذ اللقاح آلاف يموتون كل يوم أهاجم بضراوة وشراسة أفتك بالجميع دون تمييز فى القرى والمدن وفى كل البلادتستهزأين بقدراتى على الاطاحة بكِ ؟ تتباهين باختلافك ولامبالاتك واستغنائك أعرف مكان اقامتكأعرف نقاط ضعفك وأعرف كيف أخترق جس ......





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