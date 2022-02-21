بالوثائق.. التحالف الدولي تعمد إخفاء الإصابات بين المدنيين في العراق وسوريا

2022/02/21 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لموقع ايروار الامريكي المتخصص بالصحافة الاستقصائية عن مجموعة من الوثائق الجديدة الخاصة بالضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا ، مشيرا الى ان التحالف تعمد في تقييماته تقليل الاصابات بين صفوف المدنيين في البلدين .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الوثائق التي ضمت 1300 […]

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