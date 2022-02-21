كم بلغ ثمنه.. عرض فستان لمادونا في المزاد العلني

2022/02/21 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعرض فستان الفنانة مارلين مونرو الوردي، الذي ارتدته نجمة البوب مادونا في فيديو كليب أغنيتها “ماتيريل جيرل” عام 1984 ومجموعة الطبول التي استخدمها فريق البيتلز قبل ظهوره بشكله المعروف ضمن أشياء أخرى سيتم طرحها في مزاد للتذكارات الموسيقية في كاليفورنيا.

ومن المقدّر أن يباع فستان مادونا وقفازات من الساتان وأساور مصنوعة من حجر الراين بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف دولار لدى عرضها للبيع كجزء من “أيقونات الموسيقى” في مزادات جوليان في أيار.

وصُنع هذا الفستان في الأصل لفيلم تلفزيوني عن مونرو عام 1980 ولكن استأجرته شركة لإكسسوارات الأفلام لاستخدامه في الفيديو الموسيقي لمادونا.

وسيعرض للبيع في المزاد أيضا مجموعة طبول نادرة من أول فرقة لجون لينون وبول مكارتني مع تقدير صالة جوليان للمزادات أن تحقق ما بين 400 ألف و600 ألف دولار.

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