عودة هالاند لتدريبات بوروسيا دورتموند

2022/02/21 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى بوروسيا دورتموند الألماني نبأ سارا بتعافي هدافه النروجي إرلينغ هالاند من إصابة عضلية وعودته إلى تدريبات الفريق الرديف ،اليوم الإثنين، دون أي مضاعفات.

وتأتي هودة اللاعب النرويجي، قبل ثلاثة أيام على مواجهة رينجرز الاسكتلندي في إياب دور الملحق من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وكان دورتموند سقط سقوطا كبيرا أمام ضيفه الاسكتلندي 2-4 في مباراة الذهاب على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” وبالتالي تنتظره مباراة صعبة إيابا، بحثاً عن التأهل إلى دور الـ16.

ولا شك بأن عودة هالاند للمشاركة رسميا في مباريات فريقه ستعطي دفعة معنوية هائلة بعد تلك التي تلقاها الفريق لدى اكتساحه بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة في الدوري الألماني الأحد.

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