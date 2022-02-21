الرئاسة الفرنسية: على بوتين أن “يتخذ قراره” بشأن قمة مع بايدن حول أوكرانيا

2022/02/21 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الفرنسية ،اليوم الاثنين، أن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن حول أوكرانيا “ممكنة”، لكن على بوتين أن “يتخذ قراره” لعقدها.

وقال قصر الإليزيه بعد سلسلة محادثات في هذا الصدد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيريه، “من الممكن اليوم التوجه نحو (عقد) قمة، وجمع الأطراف المعنية”.



وأضاف “الآن، على الرئيس بوتين أن يتخذ قراره” مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال “خطيرًا جدًا”.

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن “الأمر متروك للروس والأميركيين للاتفاق على شروط القمة”.

لكن الكرملين قال الاثنين إنه “من السابق لأوانه” التحدث عن قمة مماثلة، ما يضعف الآمال التي أثارها الإعلان الفرنسي عن نزع فتيل خطر غزو أوكرانيا.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن الكرملين والبيت الأبيض متفقان على أنه ما زال هناك حاجة إلى تلبية شروط معينة لعقد اجتماع مماثل.

وأوضح الإليزيه أن هذه الشروط هي “عدم غزو روسيا لأوكرانيا وأن وزيري الخارجية الروسي والأميركي يمكنهما العمل على جوهر المواضيع التي يجب مناقشتها في القمة”.



ويفترض أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في أوروبا الخميس للبحث في ذلك.

وأقر أحد مستشاري ماكرون بأن “الوضع ما زال خطيرا جدا” مذكرا بعمليات القصف التي ينفذها انفصاليون في شرق أوكرانيا وخطر استخدامها “ذريعة” من أجل شن عملية عسكرية “واسعة النطاق”.

المصدر: AFP

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