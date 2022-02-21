بالوثائق.. محافظ البنك المركزي يرد على سؤال نيابي بشأن سعر الدولار

2022/02/21 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف اليوم الاثنين، على سؤال النائب هادي السلامي بخصوص سعر صرف الدولار، وظروف ومسببات القرار المتخذ بشأنه، فضلا عن النتائج التي تحققت من خلاله منذ أواخر العام 2020.سؤال النائب هادي حسن السلامي لمحافظ البنك المركزي:

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محافظ البنك المركزي يرد على سؤال نيابي بشأن سعر الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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