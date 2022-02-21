نقابة المعلمين في كربلاء تشرع باصدار سندات قطع اراضي الملاكات التربوية في المحافظة

2022/02/21 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة المعلمين في محافظة كربلاء

المقدسة، اليوم الاثنين، عن بدء فريق

عمل نقابة معلمي المحافظة باصدار سندات

قطع الاراضي للملاكات التربوية في مركز

المحافظة للوجبة الاولى.

وقال نقيب المعلمين في كرب

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