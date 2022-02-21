محافظ واسط ’يشرف’ على اعتقال عصابة حاولت خطف مدير شركة

2022/02/21 | 17:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الاثنين، القبض على عصابة مسلحة، حاولت خطف مدير الشركة المنفذة لمشروع حي الثقلين.

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وذكر بيان صدر عن المياحي، تلقى "ناس" نسخة منه (21 شباط 2022): إن "محافظ واسط أشرف ميدانياً على اعتقال عصابة مسلحة حاصرت الشركة المنفذة لمشروع حي الثقلين من أجل اختطاف مدير الشركة وابتزازه".

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