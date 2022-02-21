ديالى.. خسائر بـ 500 مليون دينار بأكبر حريق في 2022

2022/02/21 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مسؤول حكومي، الاثنين، بأن أهالي ديالى خسروا نصف مليار في أكبر حريق بالعام الجاري.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـوكالة /المعلومة/، إن “اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة أسباب حريق سوق البالة في منطقة المفرق غربي بعقوبة اشارت ي تقريرها النهائي الى ان تماس كهربائي تسبب في الحريق الذي التهم اجزاء واسعة من […]

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