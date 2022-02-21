عمليات بغداد تصدر توجيها يخص الزيارة الرجبية

2022/02/21 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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عقدت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، مؤتمراً أمنياً لمناقشة الخطط الامنية المتخذة لتأمين الحماية للزيارة الرجبية.

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