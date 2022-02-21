عمليات بغداد توجه بعدم قطع اي طريق خلال زيارة الإمام الكاظم

2022/02/21 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، بعدم قطع اي طريق خلال زيارة الإمام الكاظم.

وذكر بيان لعمليات بغداد، تلقته (بغداد اليوم): "ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد مؤتمراً أمنياً في مقر قيادتنا، وذلك بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة، اذ نُوقشت فيه الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية/ ذكرى استشهاد الامام (الكاظم) عليه السلام، والتي تشترك فيها كافة مفاصل قواتنا الأمنية من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والأجهزة الاستخبارية".

وأكد قائد العمليات على "تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد".

وأشار إلى "متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين"، مشدداً على "تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات، وعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام والتركيز الشديد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الأذى بالزوار الكرام".

ولفت الى "ضرورة التنسيق العالي بين القطعات الأمنية والجهات الساندة، وذلك لتقديم الخدمات للزائرين طيلة فترة الزيارة".

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