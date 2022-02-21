الصدمات تتوالى بعد تنحية زيباري.. كيف ستستبعد الاتحادية مرشح الديمقراطي الآخر لرئاسة العراق

2022/02/21 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عضو المجلس الاعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني ملابختيار: 🔷استبعدت المحكمة الاتحادية هوشيار زيباري، و اذا تمكنت أيضا من تفعيل قرار نفط الاقليم، فهناك إحتمال أيضا ان يستبعدوا الاخ ريبر أحمد من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وان تصدر قرارا بعدم قانونية فتح باب الترشح للمرة الثانية.🔷فانهم رويدا رويدا سيحدون من صلاحيات وسلطات الاقليم ويحشرونه في قالب. 🔷مصير إقليم كوردستان أمام مجموعة من الاحتمالات الخطيرة.

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