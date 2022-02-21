عمليات بغداد تصدر عدة توجيهات لتأمين زيارة الإمام الكاظم

2022/02/21 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عدة توجيهات لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده.وقال بيان صادر عن القيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أحمد سليم عقد مؤتمراً أمنياً في مقر القيادة بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة".وأضافت أن "المؤتمر شهد مناقشة الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، ذكرى استشهاد الامام (الكاظم) عليه السلام، والتي تشترك فيها كافة مفاصل قواتنا الأمنية من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والأجهزة الاستخبارية".ووجه قائد عمليات بغداد بحسب البيان بتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، اضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين".وشدد سليم على تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات، وعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام والتركيز الشديد على أاخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة أو إلحاق الأذى بالزوار الكرام".وأشار قائد العمليات الى ضرورة التنسيق العالي بين القطعات الأمنية والجهات الساندة، وذلك لتقديم الخدمات للزائرين طيلة فترة الزيارة.

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