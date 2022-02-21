بشرى سارة بشأن ملعب القيثارة خلال أيام

2022/02/21 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي الشرطة الرياضي، عن بشرى سارة بشأن مشروع ملعب القيثارة خلال الأيام المقبلة.وذكر بيان لنادي الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “وزير الداخليّة، عثمان الغانمي، زار مقرّ نادي الشرطة بُغية الاطلاعِ على مشروع الملعب والمرافقات التابعة له من أجل استئناف العمل فيه في المستقبل القريب”.وتابع أن “وزير الداخلية، اوعز، […]

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