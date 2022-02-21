2022/02/21 | 17:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _wsAZx0Yug4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاتبة عراقية مرشحة لنيل جائزة نوبل للأدب.. نساء العراق تحققن إنجازات لا مثيل لها!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاتبة عراقية مرشحة لنيل جائزة نوبل للأدب.. نساء العراق تحققن إنجازات لا مثيل لها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).