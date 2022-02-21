دولة القانون: التحالف الثلاثي يحاول إثارة الأزمات لسد الفراغ السياسي

2022/02/21 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، التحالف الثلاثي بإثارة الأزمات بدءا من ملف هوشيار زيباري وقضية سعر صرف الدولار لسد الفراغ السياسي الحاصل.وقال جعفر لوكالة /المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي المكون من الجانب الكردي والجانب السني والكتلة الصدرية حاليا في حالة تشتت واندثار وعدم الوضوح في إمكانيته لتمرير […]

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