صراع الرأسماليات وراء الأزمة الاوكرانية الروسية - سامى لبيب

2022/02/21 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب شهدت الأيام الفائتة توتر وتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مما يهدد بغزو روسي لأوكرانيا وسط ترقب العالم ومخاوفه من هذه الحرب وإحتمالية إنتشار رقعتها منذرة بحرب عالمية ثالثة علاوة علي تداعيات هذه الحرب الكارثية علي إقتصاديات العالم .بدأت الأزمة عندما أعلنت أوكرانيا إحدي جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق رغبتها في الإنضمام لحلف الأطلنطي مما أدي إلى إستنفار روسيا التي إعتبرت هذا تهديداً لأمنها الق ......





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