ذكرى 20 فبراير بدون تركتها . - سعيد الكحل

2022/02/21 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تحل الذكرى 11 لحركة "20 فبراير" ، لأول مرة في ظل حكومة لم ترتبط مكوناتها ، من قريب أو من بعيد ، بالحراك.



فحركة 20 فبراير مهّدت للبيجيديين الفوز بالانتخابات وقيادة الحكومة لولايتين متتاليتين ، كما مكّنتهم من الضغط على الدولة وابتزازها في منعطفات تاريخية مهمة (تعديل الدستور ، قانون الإجهاض ، مشروع القانون الجنائي ..) كان من المفروض أن تحقق الانتقال الديمقراطي وترقى بترتيب المغرب في مؤشر الديمقراطية ......





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