2022/02/21 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الاثنين، القبض على عصابة مسلحة، حاولت خطف مدير الشركة المنفذة لمشروع حي الثقلين.وذكر بيان صدر عن المياحي: إن “محافظ واسط أشرف ميدانياً على اعتقال عصابة مسلحة حاصرت الشركة المنفذة لمشروع حي الثقلين من أجل اختطاف مدير الشركة وابتزازه”.

ظهرت المقالة اعتقال عصابة حاولت خطف مدير شركة في واسط أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة حاولت خطف مدير شركة في واسط) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة حاولت خطف مدير شركة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).