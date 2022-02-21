2022/02/21 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه يدرس طلبًا من زعماء انفصاليين موالين لروسيا في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا للاعتراف بهم كمستقلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يفكر في طلب الاعتراف بمناطق يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يفكر في طلب الاعتراف بمناطق يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).