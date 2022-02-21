ارتفاع مساحة زراعة الزيتون الى 70 دونما في الانبار

2022/02/21 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي، الاثنين، زراعة اكثر من 70 دونما من محصول الزيتون في المناطق الغربية.وقال العبيدي لوكالة / المعلومة /، ان “مزارعي ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، نجحوا بزيادة مساحة الاراضي المزروعة بالزيتون الى اكثر من 70 دونما”.أضاف، أن “نجاح زراعة الزيتون في المناطق الغربية سيكون له […]

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