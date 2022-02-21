مكانة المرأة مابين سلطة العشيرة، وتأويل المفهوم الديني

2022/02/21 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هشام الفتلاوي / باحث

أن وجهة النظر العشائرية والتي تعتبر

(اجتماعياً وثقافياً)، من أكثر وجهات

النظر تشدداً تجاه موضوعة المرأة

وحقوقها لها ثقلها الفكري الذي يجب أخذه

بنظر الاعتبار بشكل مكثف في أي

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