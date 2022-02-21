قصة تشييد مرقد احد شهداء معركة الجمل على طريق الفاو الحدودي (تقرير مصور)

2022/02/21 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانت تمر في الطريق المؤدي الى مدينة

الفاو الحدودية مع ايران وتحديد في

منطقة السيبة ترى مرقدا فخما يضم جسد

احد شهداء معركة الجمل، كان ملاذا

للجنود خلال الحرب العراقية ــ

الايرانية ولم يلحق به اي قصف او

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