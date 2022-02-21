القانون مرسى العدالة

2022/02/21 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:المحامية / دعاء حسين العبودي

لاعجب أن نرى في بعض البلدان ان شوونها

تسير على وفق انظمة قانونية عادلة في

جميع مؤسساتها ودوائرها ويكون جميع

الموظفين في كل مرافقها العامة والخاصة

يتسابقون لخدمة ا

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