السوداني: لعنة ولعبة الدولار الخاسر الوحيد فيها المواطن

2022/02/21 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ايرث نيوز/ اكد عضو مجلس النواب السابق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان لعنة ولعبة الدولار أصبحت غطاءً فجًّا لصراع سياسي الخاسر الوحيد فيها المواطن.وقال السوداني في تغريدة على تويتر واطلعت عليها “ايرث نيوز” انه “الأفضل الإسراع باتفاق سياسي شامل لتشكيل حكومة وطنية قادرة على تلبية حاجات المواطن المثقل بالأزمات”.وأضاف، “عدا ذلك فكلّه […]

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