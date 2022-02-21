عمليات بغداد تصدر عدة توجيهات لتأمين زيارة الإمام الكاظم

2022/02/21 | 17:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤتمر شهد مناقشة الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية.

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