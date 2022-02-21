الاتحاد الوطني: لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك مهما كانت الشروط

2022/02/21 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي ،اليوم الاثنين، أن منصب محافظ كركوك هو من حصة الاتحاد الوطن ولن يتنازل عنه.

وقال يزيدي في تصريحات صحفية إن منصب محافظ كركوك للاتحاد الوطني حصرا وهذا الأمر محسوم ولا جدال فيه، وجرى الاتفاق عليه قبل تشكيل حكومة إقليم كردستان الحالية.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي يريد الاستحواذ على المناصب وخلط الأوراق، ورئاسة الجمهورية تختلف عن منصب محافظ كركوك وكل منصب له اتفاقه الخاص، مشيرا إلى عدم قبول الاتحاد الوطني بأي شرط يكون ثمنه التنازل عن منصب المحافظ.

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