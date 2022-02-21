2022/02/21 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون: إذا اختار بوتين الذهاب لأوكرانيا بقوات كبيرة فستكون النتيجة دموية

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